Sci, CdM: a Mauro Caviezel il primo Super G stagionale, buon rientro per Paris

SCI

Mauro Caviezel è il vincitore del primo Super G stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla pista ‘Oreiller-Killy’ in Val d’Isere (Francia), lo svizzero chiude davanti a tutti con il tempo di 1:01.34, anticipando di 10 centesimi il norvegese Sejersted e di 54 centesimi l’austriaco Walder. Ottavo Christof Innerhofer, primo degli italiani. Sedicesimo Dominik Paris, autore di una buona gara al rientro dal grave infortunio. afp

Le previsioni meteo, che avevano portato gli organizzatori del weekend di Coppa del Mondo in Val d’Isere ad invertire discesa libera e Super G, si sono rivelate esatte: sulla pista ‘Oreiller-Killy’ una fitta nevicata la fa da padrona e rende la gara incerta sin dalle prime battute. A vincere il primo Super G della stagione 2020/21 è, non a caso, lo svizzero Mauro Caviezel, che conquista con il tempo di 1:01.34 il primo successo della sua carriera in CdM, portandosi automaticamente in testa alla classifica di specialità. Alle spalle del 32enne si piazza il norvegese Adrian Smiseth Sejerdted, a soli 10 centesimi. Chiude il podio l’austriaco Christian Walder, che termina a 54 centesimi dal vincitore. Entrambi gli atleti sono al primo podio in Coppa del Mondo. Termina settimo e conquista punti importanti il leader della classifica generale, il francese Alexis Pinturault, che stacca così Marco Odermatt, tredicesimo.

Per quel che riguarda le prestazioni degli italiani, il miglior azzurro è Christof Innerhofer, che termina ottavo a soli 34 centesimi dal podio. Gli occhi degli appassionati erano inoltre concentrati su Dominik Paris, alla prima gara dopo il grave infortunio patito a gennaio: il meranese è autore di una buona discesa e termina al sedicesimo posto, mancando la top 10 per soli 21 centesimi. Diciannovesimo il terzo italiano, Emanuele Buzzi. Prossimo appuntamento la discesa libera, sulla stessa pista, in programma domenica mattina come previsto dalle modifiche apportate al calendario prima del fine settimana di gare.