Sci alpino: Vlhova beffa Shiffrin nello slalom di Courchevel

SLALOM

Non arriva la vittoria numero 92 in carriera per la statunitense, che aveva chiuso la prima manche con 17/100 sulla rivale. Trionfa la slovacca, out l'azzurra Rossetti

© Getty Images Mikaela Shiffrin non riesce a far suo lo slalom di Courchevel e subisce la beffa dalla sua grande rivale: è Petra Vlhova la vincitrice nella nebbia che avvolge la località francese, beffando la rivale per soli 24/100 e chiudendo col tempo di 1.48.14. Sfuma così la 92a vittoria in Coppa del Mondo per la statunitense, che continua a guidare la coppa di specialità e la classifica generale. Podio per l'austriaca Truppe, out l'azzurra Marta Rossetti.

Sfuma il successo per Mikaela Shiffrin, che deve accontentarsi del piazzamento d'onore nello slalom speciale di Courchevel, terzultima prova dell'anno per il circus della Coppa del Mondo. La statunitense, che aveva chiuso la prima manche con 17/100 su Petra Vlhova, non è lucida nella seconda run e chiude alle spalle della rivale di sempre. Decisiva la strepitosa prova della slovacca, che corre con una grinta e un carattere da vera campionessa, sapendo di avere di fronte un'atleta difficilissima da battere: Vlhova ottiene il miglior tempo di manche (52"73) e vince col tempo di 1.48.14, rifilando 24/100 a Shiffrin che è seconda. Sfuma dunque la 92a vittoria in CdM per la statunitense, che continua a guidare la classifica generale della Coppa del Mondo con 700 punti precedendo Brignone (557), ed è anche in vetta alla coppa di specialità. Completa il podio l'austriaca Katharina Truppe, che scala due posizioni e chiude a distanza siderale: 2"06 il suo distacco, che le consente di precedere Gallhuber (+2.62) e Moltzan (+2.64). Top-10 per Gisin, Lysdahl, Holtmann e Popovic che sono ottave ex aequo e la slovena Slokar. Delude Liensberger, che affonda dal terzo al 18° posto, out Sara Hector e la giovanissima stella Ljutil. Non riesce nell'impresa di disputare una grande gara l'azzurra Marta Rossetti, che aveva chiuso al 21° posto nella prima run e non riesce a terminare la seconda manche. Non avevano superato il taglio Emilia Mandinelli, Lucrezia Lorenzi e Beatrice Sola. Out nella prima manche Lara Della Mea, Martina Peterlini, Vera Tschurtschenthaler e Anita Gulli.