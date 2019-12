Sci alpino, Coppa del Mondo: Shiffrin domina il gigante di Lienz, Bassino seconda

Mikaela Shiffrin vince il gigante di Lienz (Austria) e centra il terzo successo in questa Coppa del Mondo di sci alpino. La statunitense torna ai suoi livelli dopo la prestazione incolore di Courchevel e già dopo la prima manche incamera un grande vantaggio sulle azzurre. Her Majesty chiude con il tempo di 2:07.31, precedendo Marta Bassino di 1.36. Terza Katharina Liensberger, che beffa di otto centesimi Federica Brignone, sempre leader di specialità.

L'obiettivo era cancellare dalla testa il 17esimo posto di Courchevel, con i risultati e con un tempo che ribadisce la sua superiorità. E Mikaela Shiffrin ci riesce in pieno. A Lienz, in Tirolo, la statunitense spadroneggia nel gigante e conquista il 63esimo trionfo in Coppa del Mondo. Sin dalla prima manche manifesta la sua dichiarazione di intenti: +0.61 su Marta Bassino, +0.74 su Federica Brignone, a più di un secondo le altre. La fuoriclasse americana (che al mattino ha rischiato di non gareggiare, leggendo male l'orario di presentazione al cancelletto di partenza) si divora la Schlossberg anche nella seconda manche, dove stampa il miglior tempo (1:06.04) per una prestazione globale di 2:07.31.

Segue Marta Bassino: la piemontese compie un errore di traiettoria nella parte finale che le costa almeno un secondo. Magari non avrebbe tolto lo scettro a Shiffrin, ma il ritardo di 1.36 è sicuramente bugiardo. Così come è immeritato il quarto posto di Brignone: la 29enne di La Salle paga a carissimo prezzo una sbavatura a poche porte dalla fine e perde il podio in favore dell'austriaca Katharina Liensberger (+1.82), che la beffa per otto centesimi. L'azzurra è molto delusa, scuote la testa al traguardo ma mantiene il pettorale rosso di leader della specialità. Chiudono la top ten Petra Vlhova (+1.93), Mina Fuerst Holtmann (+2.07), Clara Direz (+2.11), Tessa Worley (+2.28), Alice Robinson (+2.54) e Sara Hector (+2.92). Sofia Goggia è 17esima (+3.48), mentre erano già eliminate al mattino Irene Curtoni, Roberta Midali, Valentina Cillara Rossi e Laura Pirovano.