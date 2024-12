Sci alpino, Coppa del Mondo: Odermatt domina in Alta Badia, Vinatzer è ottavo

C'è ancora Marco Odermatt davanti a tutti nel secondo slalom gigante stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino, disputato quest'oggi in Alta Badia. Lo svizzero stravince e non si fa fermare dal terzo posto nella prima manche (+0.19 da Zubcic), dominando nella seconda run e disegnando traiettorie irripetibili per la concorrenza. Odermatt svetta davanti a tutti col tempo di 2.31.45, facendo due su due nella disciplina e allungando nella classifica di CdM: guida con 540 punti davanti a Kristoffersen (419) e McGrath (322). Sul podio con lui sale il sorprendente francese Leo Anguenot, già ottimo l'anno scorso in Coppa Europa, che sale dal nono al secondo posto (+0.85): scavalcato Steen Olsen (+0.88), che è terzo precedendo il leader dopo la prima run Zubcic (+0.93). Chiude la top-5 Haugan (+1.03), che si posiziona davanti a McGrath (+1.25) e Kranjec (+1.72): ottavo Alex Vinatzer, che risale dalla 24a posizione con un'ottima seconda manche e chiude a +1.94. Top-10 per Kristoffersen (+1.99) e Favrot, che è l'altro grande protagonista della gara: da 27° a 10°, distacco di +2.11. L'Italia sorride anche per la 13a posizione di Luca De Aliprandini, che resta nei migliori quindici nonostante una seconda run deludente (+2.22). Out nella prima manche Zingerle e Talacci, non erano arrivati al traguardo Della Vite e Borsotti.