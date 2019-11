Sci alpino, Coppa del Mondo: a Shiffrin lo slalom donne di Levi, Vlhova cade nella seconda manche

SCI - SLALOM LEVI

La stagione dello slalom della Coppa del Mondo femminile di sci alpino comincia nel segno di Mikaela Shiffrin. Tra le porte strette di Levi (Finlandia), la statunitense centra la 61esima vittoria in carriera, la numero 41 in slalom, grazie a una seconda manche sontuosa e all'errore decisivo di Petra Vlhova, che l'aveva preceduta nella prima manche. Si classifica seconda Wendy Holdener, terza Katharina Truppe. Migliore azzurra Martina Peterlini (26esima).



È una sfida a due. E la sfida è anzitutto psicologica. L'aspetto tecnico viene dopo. Il primo slalom femminile stagionale di Coppa del Mondo premia Mikaela Shiffrin. Her Majesty colpisce ancora, e lo fa dopo che al mattino, in prima manche, era stata battuta dalla rivale slovacca. Shiffrin nella seconda manche scende come un refolo di vento tra i pali stretti della Black Levi e fa segnare il miglior tempo, un 58.96 migliore di 37 centesimi rispetto a quello di Wendy Holdener, che pure aveva entusiasmato. Ma il distacco tra la statunitense e la svizzera è di 1.78, cumulando manche 1 e 2. Vlhova, che al mattino aveva preceduto Shiffrin di 13 centesimi, scende con il fiato sul collo, consapevole di doversi superare per battere la fuoriclasse Usa. E sbaglia nella parte alta della pista, cadendo rovinosamente ma per fortuna senza conseguenze.

Seconda Holdener nonostante una prima manche rivedibile, terza la sorpresa austriaca Katharina Truppe (+1.94). Chiudono il gruppo delle top 5 la svedese Anna Swenn Larsson (+2.41) e la norvegese Nina Haver-Loseth (+2.51). Sesta la svizzera Michelle Gisin, olimpionica in combinata. Per quanto riguarda le italiane, primi punti in Coppa del Mondo per Martina Peterlini (26esima), l'unica a passare il taglio. Eliminate al mattino Irene Curtoni, Lara Della Mea, Marta Rossetti, Roberta Midali e Anita Gulli.