Coppa del Mondo: Odermett conquista la discesa libera della Val Gardena, Casse è il migliore degli italiani

Marco Odermatt torna a vincere in discesa libera e lo fa in Val Gardena aggiudicandosi il terzo successo stagionale in Coppa del Mondo di sci alpino. Lo svizzero ha spazzato via la concorrenza sulla pista altoatesina tagliando il traguardo in 2'03"10 anticipando di quarantacinque centesimi il connazionale Franjo Von Allmen e di quarantasei l'americano Ryan Cochran-Siegle. Migliore degli italiani è stato ancora una volta Mattia Casse che, dopo la vittoria in supergigante, ha concluso all'ottavo posto a ottantadue centesimi da Odermatt.