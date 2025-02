Mira precisa: la Coppa del Mondo di Anterselva "veste" Karpos e Sportful fino al 2030

Prendere a mira e fare centro: leader nell’abbigliamento tecnico per l’outdoor, il ciclismo e lo sci da fondo, Karpos e Sportful annunciano il rinnovo fino al 2030 del sodalizio che lega i due brand italiani al Comitato Organizzatore della Coppa del Mondo di Biathlon di Antholz/Anterselva per le prossime edizioni della prestigiosa competizione internazionale, rafforzando una consolidata collaborazione all’insegna di stima e collaborazione reciproche che risale al 2019 e nasce dalla condivisione di valori fondamentali come passione per lo sport, ricerca dell’eccellenza e rispetto per l’ambiente. Seguita ogni anno da milioni di telespettatori in tutto il mondo, La Coppa del Mondo di Biathlon di Anterselva rappresenta un momento di grande sport e spettacolo.