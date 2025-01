Coppa del Mondo, Zrinka Ljutić domina lo slalom in notturna di Courchevel

Nessun calcolo nella seconda manche per Zrinka Ljutić che, dopo aver sbagliato nei primi metri di gara, si è progressivamente scatenata accelerando rispetto alle avversarie nonostante un terreno rovinato e chiudendo in 1'45"06. Rimonta poderosa per Sara Hector che, grazie a una sciata potente, è riuscita a superare indenne i vari "scalini" creatisi sulla neve facendo emergere tutta la sua potenza e chiudendo in seconda posizione a 1"26 davanti alla tedesca Lena Duerr, molto precisa vicino ai pali e in grado di prendersi il terzo posto a 1"28. Fuori subito Wendy Holdener che si è sbilanciata sull'interno dopo poche porte, mentre Katharina Liensberger si è dovuta accontentare della quarta piazza a 1"44 davanti a Camille Rast, quinta a 1"46.