Valentina Greggio batte gli uomini e porta lo sci di velocità in una nuova dimensione: “Grazie a Dallara ho trovato nuovi stimoli”

Le loro facce non le ho viste, anche se la sfida non era quella. Più che altro si trattava di una dimostrazione che volevo dare a me stessa e a chi segue lo sci in genere perché un mondo ancora molto ‘maschilista’. In questo momento chiaramente c’è grande attenzione nello sci alpino su Federica Brignone e Sofia Goggia perchè stanno tenendo alto l’onore del movimento italiano, ma osservando più in piccolo il nostro mondo, noto che si dà ancora più importanza ai risultati ottenuti dai colleghi maschi perché realizzano le velocità più elevate. Infatti, quando va citato un citato un fuoriclasse dello sci velocità, si pensa sempre a un uomo. Almeno d’ora in avanti non sarà più così perché con questo risultato ho dimostrato che anche noi donne siamo forti. In passato mi è stato inoltre insinuato che io vincevo soltanto perché il livello femminile non era così elevato. Ora ho dimostrato che vinco non tanto perché le altre sono scarse, ma perché io sono realmente forte.