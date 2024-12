Coppa del Mondo: Cornelia Huetter si aggiudica il supergigante di Sankt Moritz, 3° posto per Sofia Goggia

"Sankt Moritz è un super-g tricky perché ha tanti punti mossi e tanti dossi. Dobbiamo fidarci completamente dei nostri sci e della linea che abbiamo in mente perché non conosciamo la direzione - ha spiegato Goggia ai microfoni di Rai Sport -. Ho sciato più a strattoni, ero più tesa rispetto alla scorsa settimana. Non avendo più sciato dall'America, non sapevo il grip. Non è una brutta prestazione, ma neanche bellissima. Far tre podi in tre gare non è assolutamente male. Per come ho sciato oggi c'è del margine, ma non tutte le ciambelle escono con il buco"