Coppa del Mondo, Sofia Goggia festeggia la vittoria di Cortina: "La rivalità con Brignone mi spinge sempre di più"

Sofia Goggia quasi non ci crede di esser tornata al successo a Cortina d'Ampezzo, la località più amata dalla fuoriclasse orobica. La 32enne di Astino si è imposta in discesa libera cancellando il doppio zero di Sankt Anton, ma soprattutto regalando una grande emozione al pubblico tricolore: "Avevo il cuore in gola perché Cortina rappresenta molto più di qualsiasi altra località e questo mi ha emozionato particolarmente - ha spiegato Goggia ai microfoni di Rai Sport -. Ho commesso qualche errore qua e là, ma ho dato intensità alla mia sciata sin da subito e ciò mi ha portato al successo".