Febbre a trentanove: Pierra Menta da leggenda. Maguet e Valmassoi sul podio

Pochi ma buoni gli italiani in gara: Terzo gradino del podio per i "nostri" sia tra gli uomini che tra le donne, rispettivamente con il valdostano Nadir Maguet (in coppia con il francese Anselme Damevin) e con la veneta Martina Valmassoi, da parte sua associata alla collega statunitense Kathy Schide (residente in Francia), vincitrice alla fine della scorsa estate dell'Ultra Trail du Mont-Blanc (UTMB) chiuso nella top ten - nona - dalla stessa Martina. Per i nostri colori, diverse belle prove e molte apparizione sul podio nella Pierra Menta riservata alle categorie giovanili che si è svolta su due tappe, con ingresso in scena nei due giorni culminanti dell'evento e su tracciati dedicati ma... con vita su quello dei "grandi" e la possibilità di vederli in azione, incontrarli e trarne ispirazione per il futuro.