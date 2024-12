Domobianca Skialp Vertical Race: adrenalina by night per veri intenditori

Non vi accontentate di luci e atmosfere delle festività o magari siete in cerca di ben altre emozioni? Nessun problema! Si accendono (già) i riflettori su Domobianca SkiAlp Vertical Race! La terza edizione di un evento ossolano - una piccola gemma nel suo genere - è in programma sabato 8 febbraio 2025 alle ore 19.00 in punto dal piazzale dell'Alpe Lusentino, campo base e punto di attacco di un percorso by night (opportunamente illuminato!) da due chilometri e mezzo e 600 metri di dislivello positivo con destinazione lo Ski Bar quasi a quota millenovecento, nella parte alta della stazione (arrivo della seggiovia Prel) e a non molta distanza dalla cima di Monte Moncucco. Una "sgasata" da tutto-e-subito sotto i riflettori che chiama all'azione gli scialpinisti più reattivi.