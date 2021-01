Countdown Cortina, Goggia: "Sarà un grande Mondiale"

SCI

È iniziato il countdown per i Mondiali di Cortina di sci che scatteranno l'8 febbraio fino al 21. La grande attesa protagonista è Sofia Goggia che è interventura nella conferenza stampa di presentazione: "Cortina è la seggiovia che prendiamo dalle Tofane la mattina prima della ricognizione, quando ancora spunta l'alba e vedi i primi raggi illuminati di arancione: è quella l'immagine che mi porto nel cuore, pura poesia".

L'azzurra, campionessa olimpica di discesa, non vede l'ora di gareggiare: "È un peccato che il Mondiale sarà a porte chiuse, ma è già un grande successo riuscire a disputarlo con tutte le restrizioni. È per me un posto speciale, dove ho ottenuto il mio primo pettorale rosso in discesa e dove ho conosciuto il mio idolo Lindsey Vonn. Spero sarà lo scenario di un grande Mondiale, Cortina è per me un pozzo di ricordi".

Carico anche Christof Innerhofer reduce dai buoni risultati di Kitzbuehel: "Fra poco ci siamo e vedo l'ora di gareggiare su una pista dove ho dei bei ricordi. Bisogna dimenticare il passato, ogni gara inizia da zero. Bisogna rischiare tanto per vincere una medaglia, io sono carico e sono disposto a farlo".

Fiducioso il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina: "Non ho avuto paura per i Mondiali, ma preoccupazione sì, forse quando mi sono insediato nel 2016, ovvero nella prima fase dell'organizzazione. Il fatto di essere un gruppo insieme a tutte le istituzioni ci ha dato grande forza e ormai siamo in dirittura d'arrivo".

Per Flavio Roda, presidente della FISI, una buona occasione per portare a casa delle medaglie: "Abbiamo una squadra competitiva a livello femminile, mentre nel settore maschile ci sono un po' di difficoltà ma i nostri atleti sapranno fare di tutto per farsi valere. Abbiamo lavorato forte per questo appuntamento e per portare gli atleti nelle migliori condizioni".