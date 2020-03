Coronavirus, dolore Moioli: "Nonna è morta. Né saluti, né funerali"

Michela Moioli è in lutto per la perdita della nonna Camilla, scomparsa sabato notte a causa del coronavirus, e prega per nonno Antonio, ancora ricoverato in ospedale. "E' impossibile elaborare il dolore - spiega la vincitrice della Coppa del mondi di snowboard -. Non si può andare in ospedale a salutare i defunti e il funerale è durato soltanto cinque minuti".