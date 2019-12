Sci alpino, Combinata Bormio: vittoria a Pinturault, beffa Tonetti, niente impresa per Paris  

COMBINATA BORMIO

Alexis Pinturault si prende la vittoria nella prova di Combinata a Bormio, al termine di una giornata in cui non mancano i rimpianti per lo sci azzurro. Il francese precede Aleksander Aamodt Kilde di 0.51 e Loic Meillard di 0.56, quarto chiude il primo degli italiani, Riccardo Tonetti a +1.87. Delusione cocente invece per Dominik Paris, secondo dopo la prova di Super G e disastroso nella prova di Slalom: per lui il distacco finale è +6.97.

Un vero peccato. Dominik Paris lascia Bormio con una grande delusione dopo aver incantato sulla 'Stelvio' nei giorni scorsi, dominando in Discesa. E anche la prova di Combinata non inizia affatto male per il portacolori dello sci azzurro, che chiude la prima manche (quella di SuperG) secondo a tre soli centesimi dal primo classificato, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Pinturault, staccato di 0.97, sta a guardare ma si rifà con gli interessi al momento di disputare la seconda e decisiva manche: quella di Slalom. E proprio qui Paris non riesce a imporsi in una specialità che notoriamente non ama: dopo un primo intermedio che lascia sperare in un suo nuovo exploit (addirittura comanda di 24 centesimi), arrivano infatti due errori importanti che lo portano quasi a fermarsi sulla neve. Alla fine il suo distacco nella sola seconda manche è di +7.91, che diventano 6.97 solo grazie all'ottima prova nel SuperG.

Ma non è tutto, perché anche Riccardo Tonetti è costretto a deglutire un boccone non amarissimo ma certamente fastidioso: per lui, nono a 1.60 dopo la prima manche, arriva infatti l'ennesimo quarto posto finale con il podio che ancora una volta viene solo sfiorato. E al momento del traguardo, tagliato a +1.87 da Pinturault, l'azzurro non può fare a meno che abbandonarsi a un gesto di rassegnazione in mondovisione. Sono però tanti gli scontenti di giornata, da Kriechmayr che perde in Slalom tutto il buono mostrato in SuperG a Kryenbuehl, a sua volta precipitato in graduatoria nella seconda manche.

Paris può quindi tornare a sorridere guardando la classifica generale di Coppa del Mondo, in cui è comunque secondo a 454 punti alle spalle di Kilde, primo a quota 474. Pinturault segue, terzo a 401. E comunque la doppietta in discesa, qui a Bormio, le sue importanti conseguenze anche su questo fronte le lascerà eccome.