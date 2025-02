Coppa del Mondo: Brignone concede il bis nel gigante di Sestriere, Goggia sfiora il podio

Prova in recupero per Sofia Goggia che si è presa i rischi del caso attaccando per tutta la manche e risalendo così la graduatoria. La 32enne di Astino ha quindi concluso in quarta posizione a 1"18 da Brignone dimostrandosi soprattutto particolarmente veloce nella parte finale della "Giovanni Alberto Agnelli". Fuori invece Marta Bassino che ha incrociato gli sci poco dopo il primo intermedio confermando il periodo difficile così come la canadese Britt Richardson che è scivolata dopo poche porte dicendo addio al primo podio in carriera.