Coppa del Mondo: Robinson guida la prima manche del gigante di Sestriere, Brignone si gioca il successo

Delusione invece per Lara Gut-Behrami, fuori all'inizio dell'ultimo settore dopo aver accumulato comunque un importante distacco dalle avversarie, così come per Mikaela Shiffrin che ha mostrato ancora segnali di paura dopo la caduta di Killington concludendo con 2"89 da Robinson. In casa Italia tredicesima piazza per Sofia Goggia che non ha forzato compiendo una discesa pulita, ma che le è comunque costato 2"10 di distacco; mentre per Marta Bassino è arrivato il quattordicesimo posto parziale a 2"36 dalla neozelandese.