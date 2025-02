Mondiali, Federica Brignone guida il gigante femminile dopo la prima manche

"Da metà in giù mi avvicino, è stata una bella manche, forse sopra potevo far qualcosa di più. A volte non sono riuscita a sciare bene e avere l’anticipo che volevo, ma dopo la parabolica sono riuscita a far la differenza e ho cercato di spingere e star nel ritmo. Quando c’è più di un minuto di manche, riesco a non far fatica e a spingere fino in fondo - ha spiegato Brignone ai microfoni di Sportmediaset -. Negli ultimi giorni ho ripreso il ritmo del gigante. Queste condizioni piacciono particolarmente, con una neve che stamattina era molto dura, ma al tempo stesso bagnata, quindi molto primaverile. Era una condizione che si adatta alle mie caratteristiche. La seconda manche sarà rovinata e cercherò di fare il massimo".