Brignone e i dubbi sull'operazione ai legamenti: "Fra una settimana o due decideremo cosa fare"

Dubbi quindi anche sull'eventuale partecipazione a Milano-Cortina 2026 che rimane in bilico dopo l'incidente ai Campionati Italiani: "Se sarò pronta per Milano Cortina? È una risposta che non abbiamo. Non ce l'ho io, non ce l'hanno i medici, non ce l'hanno neppure i fisioterapisti. Sto lavorando per questo, sarebbe il mio sogno e ci proverò sicuramente fino all'ultimo - ha concluso Brignone -. Mi sto trovando bene anche se mi manca la mia montagna e la natura. Mi piace vivere in città, hai tutto a pochi passi ma per ora di passi ne faccio pochi. Questo weekend sono tornata a casa, mi manca un po' la natura e l'aria aperta".