Gut-Behrami guida la 1a manche del gigante di Sun Valley, Brignone allunga le mani sulla Coppa del Mondo di specialità

A fare più specie è stata proprio l'uscita di Robinson che, come molte sue colleghe, ha patito il rovinarsi velocemente del fondo americano. La neozelandese ha commesso una sbavatura già nei pressi del Cowboy Corner tentando poi di forzare per recuperare il distacco accumulato e finendo fuori all'inizio del pendio conclusivo. Un'ottima notizia per Brignone che le basterà chiudere in dodicesima posizione per recuperare il distacco da Robinson in graduatoria e portarsi a casa la Sfera di Cristallo.