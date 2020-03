Dan Peterson e il taglio degli stipendi nel calcio e nel basket: "Complimenti, bel gesto"

Il taglio degli stipendi da parte dei giocatori di calcio, quelli della Juve per primi, e di basket, con l'Olimpia Milano a fare da capofila. Questo l'argomento del giorno trattato da coach Dan Peterson nella sua consueta rubrica in esclusiva per Sportmediaset: "Un gesto obbligatorio ma anche importante in un momento difficilissimo per tutti. Complimenti! Adesso sono curioso di vedere cosa succederà in Nba: anche lì alla fine del mese c'è da far quadrare i conti".