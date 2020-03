Dan Peterson: "Cosa è cambiato fra i giocatori dagli Anni '70 a oggi? Ve lo spiego io!"

Cosa è cambiato nelle squadre di basket dagli Anni '70 a oggi? Come erano e come sono oggi i campioni che popolano i nostri palazzetti? Ce lo spiega oggi, nella sua consueta rubrica in esclusiva per Sportmediaset, coach Dan Peterson rivisitando la sua esperienza da allenatore attraverso i decenni, dalla Virtus Bologna oltre quaranta anni fa sino all'ultima esperienza a Milano all'inizio dello scorso decennio: "Stessa professionalità, stesso attaccamento alla maglia, ma...".