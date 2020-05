Dan Peterson il dialetto milanese: canta "O mia bela Madunina"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario ex tecnico dell'Olimpia ci parla di come ha imparato il dialetto milanese e per farlo si è messo a cantare, insieme alla moglie, "O mia bela Madunina": "Ho iniziato a parlarlo grazie al massaggiatore nei primi cinque anni a Milano, poi c'è un aneddoto molto curioso durante un allenamento".