Dan Peterson e i social: "I ragazzi di oggi vanno educati"

Dan Peterson ci racconta la sua quarantena nella sua nuova rubrica in esclusiva per Sportmediaset. Oggi il leggendario ex coach dell'Olimpia Milano ci parla dei social network, del loro uso e del dovere di educare i ragazzi, gli sportivi, che altrimenti rischiano di commettere errori. Il tutto partendo da un aneddoto relativo alla sua gioventù, un grosso sbaglio che nel 1963 rischiò di compromettere la sua carriera.