Venticinque anni di (strane) maglie personalizzate

Il 27 agosto del 1995 è un giorno storico per la Serie A: a partire da allora i giocatori non usano più la classica numerazione dall’1 all’11, ma possono scegliere dall’1 al 99, anche se all’inizio nessuno si avventura in strani percorsi. Anzi, qualcuno, la maggior parte, mantiene il suo numero pre-personalizzazione. Vanno in pensione, però, certe sfumature, certi aspetti che davano al calcio di prima un’aura quasi magica: la numerologia scaramantica di Liedholm, ad esempio, o l’universalità di gente alla Cuccureddu, che in carriera tranne che con la “1” del portiere aveva indossato praticamente tutte le altre maglie, dalla 2 alla 11, e sette in una sola stagione (2, 3, 4, 7, 8, 10 e 11), nel 1975-76.

Chissà che numero fisso avrebbe scelto il jolly sardo della Juventus. Probabilmente nessuno di questi, per la gioia del merchandising, grande convitato di pietra dell’intera faccenda. Venticinque anni di maglie con numeri e cognomi, o nomi, o soprannomi. Abbiamo quindi deciso di fare una carrellata con le 15 migliori personalizzazioni, in base all’originalità, soprattutto.