Tutti i peccati di Jermaine Pennant

Nei fast food la notte è il neon, le loro luci sono la notte e hanno il sapore dei cheeseburger e della patatine fritte, in alto, sopra i banconi, ci sono le foto di panini finti come le immagini dei politici in campagna elettorale, vogliono farci credere che sono buoni, gustosi e veri poi li vedi nel piatto e resti deluso, non sono come si mostrano, li assaggi e in bocca ti resta il sapore di plastica della carne e il fastidio per vegetali che sembrano cresciuti dai playmobil, allora capisci che entrambi – panino e politico – appartengono alla stessa menzogna.

Her green plastic watering can

For her fake Chinese rubber plant

In the fake plastic earth

That she bought from a rubber man

In a town full of rubber plans

To get rid of itself[1]