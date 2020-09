L’Everton di Ancelotti sta uscendo dall’anonimato

Il primato in classifica, oggi come oggi e dopo appena tre giornate, dice poco o nulla, ma almeno fa parlare: vedere l’Everton in testa alla Premier League è una sensazione particolare, ed è possibile che la situazione permanga anche dopo il prossimo turno – quando a Goodison Park arriverà il Brighton & Hove Albion – e i Toffees potrebbero proiettarsi così al derby con il Liverpool del 17 ottobre, alla ripresa del campionato, a punteggio pieno, insomma allo stesso livello (se non davanti) ai Reds di Klopp.

Gloria effimera? Probabile, anzi quasi scontato considerando le forze in campo nella Premier attuale, ed è legittimo pensare che là davanti a tutti l’Everton non durerà troppo a lungo. Non si può però nemmeno ridurre tutto al caso e, pur non lasciandosi andare a facili entusiasmi, gli stessi tifosi del club mostrano in questi mesi una certa fiducia nell’operato della società. L’essere stati scelti da Carlo Ancelotti lo scorso dicembre ha cambiato l’inerzia in questo senso: c’è un orizzonte, oggi, a maggior ragione considerando che il calciomercato di questa particolare collezione estate-autunno ha portato nella Liverpool blues uomini i quali, con tutta probabilità, non si sarebbero fatti vedere da queste parti con un altro tecnico, anche perché adatti ad una precisa idea di gioco.