L’assurdo intreccio-Ganso

Dieci anni fa sembrava fatta per il trasferimento del giovane brasiliano al Milan, dopo un derby di mercato con l’Inter

Paulo Henrique Chagas da Lima: tra le tante telenovele di mercato degli ultimi dieci anni, anzi dieci anni li compie proprio in questi giorni, questa è stata una delle più astruse, una delle più masticate e alla fine si era conclusa in un nulla di fatto. Paulo Henrique Chagas da Lima era un promettente centrocampista brasiliano con le grandi d’Europa, specialmente le milanesi, anzi no specialmente il Milan, tutte a fiondarsi su di lui. Venti, trenta milioni: ma sì, abbondiamo, adbondandis adbondandum. Paulo Henrique Chagas da Lima, all’anagrafe; calcisticamente conosciuto come Ganso, ma ve lo ricordate?

Kakà + Zidane

“Neymar è l’uomo copertina. Ma c’è un’altra stellina del Santos che sta facendo impazzire gli operatori di mercato europei: classe ’89, ruolo trequartista. Insomma, un numero dieci moderno. Per i tecnici brasiliani è il fenomeno del futuro. Un misto tra Zidane e Kakà”. Questo è il biglietto da visita, piuttosto altisonante, di Ganso a cavallo tra il 2010 e il 2011. Accostato a Neymar, il suo compagno di squadra dell’epoca destinato già a scatenare aste di mercato che effettivamente si concretizzeranno e che vedranno prevalere il Barcellona.

C’è comunque un problemino fisico che aleggia sul brasiliano: “Il fuoriclasse del Santos è da alcuni mesi fermo ai box per un brutto infortunio al ginocchio – si legge –. Un incidente di percorso che gli ha fatto saltare anche le ultime amichevoli con la nazionale di Mano Menezes”. Nulla di che preoccuparsi, perché il Santos ha già fiutato l’affare: “Nonostante questo stop Ganso piace a tanti. E la sua valutazione continua a salire di giorno in giorno. Milan e Inter si sono già fatte avanti. Rimbalzando davanti alla clausola di 50 milioni. Lo stesso Mourinho ha spinto il Real Madrid a presentare un’offerta vera”.