La Coppa (del Re) più lunga di sempre

Viaggio nei giorni della storica finale di Coppa del Re 2020, giocata a Siviglia un anno dopo per via della pandemia: vittoria della Real Sociedad sull’Athletic Bilbao in un weekend ricco di storie, in cui la partita è stata quasi il contorno rispetto al resto

L’ultimo gol del 2020 è stato un calcio di rigore trasformato da Mikel Oyarzabal della Real Sociedad contro l’Athletic Bilbao. Ed è stato segnato, soprattutto, nel 2021. No, non è un’allucinazione, perché si trattava proprio della finale di Coppa del Re dell’anno passato, rinviata di dodici mesi per permettere ai tifosi delle due squadre di presenziare allo stadio La Cartuja di Siviglia. Tutto inutile, perché le condizioni sanitarie e i limiti di spostamento da una regione all’altra hanno mantenuto lo status quo di partite giocate a porte chiuse. Gol di Oyarzabal, quindi, e Coppa di Spagna alla Real Sociedad; Athletic con l’amaro in bocca in un weekend che comunque passerà alla storia. E che abbiamo vissuto in loco, in una Siviglia distratta dalle celebrazioni pasquali (anche queste segnate dalla pandemia di Covid-19, con code per entrare in chiesa e distanziamento tra i banchi) dove il proscenio se lo sono presi i baschi o i simpatizzanti dei due club.