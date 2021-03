Identikit del difensore moderno

Aggressivi, bravi a difendere in avanti per togliere un tempo di gioco agli avversari e...

Al 71esimo minuto Fiorentina e Milan sono sul 2-2. La Viola sta cercando di uscire dalla pressione rossonera, e si trova sul lato sinistro del campo. Esseryc lancia la palla in avanti, poco prima del cerchio di centrocampo: un passaggio leggermente lungo per Pulgar, che comunque con un controllo a seguire di testa tenta di aprire una chance di contropiede per la sua squadra. A quel punto Tomori, situato sulla linea di centrocampo, intuisce l’occasione e mette in moto le sue leve rapidissime, coprendo una decina di metri in un istante e anticipando sia Pulgar sia Vlahovic.

Il difensore inglese, arrivato al Milan a gennaio, riesce anche a essere lucido e preciso nel trasformare l’anticipo in una ripartenza, servendo Brahim Diaz di prima. Il tocco dello spagnolo e l’ottima gestione di Kessié consentiranno a Calhanoglu di segnare pochi secondi dopo il decisivo gol del 2-3, una vittoria cruciale per il Milan.