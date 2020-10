Dieci prime giornate che ci hanno illuso

Chi ben comincia è a metà dell’opera: balle. Chi ben comincia, ben comincia: stop. Specialmente nel calcio, dove altrimenti non staremmo qui a stropicciarci ancora gli occhi per l’Atalanta di Gasperini che aveva cominciato la sua gestione a Bergamo con quattro sconfitte di fila e l’esonero del tecnico era stato evitato per un pelo. Bisogna sempre avere pazienza ed equilibrio nelle valutazioni, insomma.

Perché non sempre chi fa il botto al debutto in seguito si conferma. Anzi, certe volte in seguito ha un crollo talmente netto da diventare quasi ridicolo. Abbiamo preso i dieci migliori casi dal 2000 in avanti, ordinandoli soprattutto per “epicità del protagonista” e per “dimensione del botto iniziale”.

Naturalmente è una classifica che si fa per scherzare, anche se molti, magari all’asta del fantacalcio, all’epoca ci erano cascati (me compreso in almeno un caso, che vi sfido a indovinare).

10