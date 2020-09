Dieci acquisti (più uno) da evitare all'asta del Fantacalcio

Definizione di “pacco” al Fantacalcio: calciatore per cui è prevista una consistente spesa all’asta, ma che si rivela nel corso della stagione del tutto inconsistente o improduttivo. Poi ci sono i fanta-giocatori che non ammetteranno mai i loro errori, ma con le statistiche che si intensificano anno dopo anno si sta raggiungendo una conoscenza quasi scientifica della materia. Siamo già in clima asta, c’è chi l’ha già ultimata nonostante il mercato sia ancora aperto e chi, invece, attenderà la chiusura delle trattative.

Provando a fare le carte al campionato, buttiamo lì una decina di nomi che secondo noi sarebbero da evitare al momento di effettuare l’ultimo e decisivo rilancio. Partiamo da un presupposto e cioè che l’asta sia da zero, quindi senza confermati dalla stagione precedente, e che il budget a disposizione sia di 500 crediti. Un altro presupposto non da ridere: il Fantacalcio non è mai una scienza esatta.