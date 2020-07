De Gea non si vede più

Non è un grandissimo periodo per i portieri spagnoli. Persino nella Liga a risaltare sono stati soprattutto gli stranieri, Jan Oblak e Thibaut Courtois, mentre altrove sono stati musi lunghi a ripetizione. Della crisi di Kepa Arrizabalaga al Chelsea, con puzza di cessione, si è già accennato; in Italia Pau Lopez ha fatto così così con la Roma e persino David De Gea, che della Spagna sarebbe il titolare in Nazionale, sta passando un momentaccio.



Una raffica di errori, anche marchiani, che hanno spinto persino l’allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a criticare apertamente il suo estremo difensore. “Sa bene che quel pallone doveva prenderlo 100 volte su 100”, è esploso il norvegese dopo l’ennesima papera stagionale, nella semifinale di FA Cup contro il Chelsea, su un tiro non irresistibile di Mason Mount. "De Gea? Un errore da ragazzino", secondo Paul Ince, ex gloria del Manchester United; il carico l’ha messo, tanto per cambiare, José Mourinho, affermando che "La fortuna di David è di aver strappato un gran contratto". Una frase detta da uno che il portiere spagnolo l’ha pure allenato e che, insomma, fotografa bene il momento, sottolineato da un altro ex United come Roy Keane: “Ne ho piene le scatole di parlare di questo sopravvalutato”.