Bruno Fernandes ha cambiato il Manchester United

Sono lontani i secoli in cui dal Portogallo partivano navigatori, conquistatori ed esploratori senza paura, in grado di surclassare a livello esplorativo e mercantile persino il grande impero britannico, che si sarebbe poi imposto solo alla lunga grazie soprattutto alla scaltrezza dei corsari, pirati la cui autorità proveniva dalla Regina stessa. Dall’inizio di questo secolo, tuttavia, dal paese più ad Ovest del continente europeo sono partiti vari giovani di belle speranze diretti nell’isola di Albione per provarsi con il dinamico calcio della Premier League. Primo tra tutti un diciottenne dribblomane proveniente dall’isola oceanica di Madeira, quel Cristiano Ronaldo oggi giocatore totale, seguito da Nani.