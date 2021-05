Atlante dei capocannonieri retrocessi

Giorgos Giakoumakis del VVV Venlo è solo l’ultimo attaccante che è retrocesso vincendo la classifica dei cannonieri

La Grecia ha sempre esercitato un fascino particolare sull’Olanda. Diverse società portano nomi di matrice ellenica: Ajax, Heracles, Sparta, Achilles e, allagando il campo a una civiltà sviluppatasi a grandi linee nelle stesso periodo, Xerxes. In tempi più recenti, il campionato olandese si è rivelato utile nel regalare nuovi impulsi alle carriere di molti giocatori greci, specialmente quelli provenienti dall’isola di Creta, ovvero Nikos Machlas, Giorgos Samaras e Giorgos Giakoumakis. Se i primi due sono ricordati anche per le prolifiche partnership instaurate con i compagni di reparto (Brian Laudrup e, successivamente, Shota Asrveladze per Machlas nell’Ajax, Klaas-Jan Huntelaar per Samaras nell’Heerenveen), Giakoumakis ha fatto tutto da solo. Ma non è servito a niente, quantomeno a livello di squadra, perché nonostante i suoi 26 gol in 30 partite il VVV Venlo è retrocesso dalla Eredivisie.

Una storia quasi paradossale per questo attaccante arrivato dal campionato polacco dopo non essere mai riuscito a sfondare nel proprio paese, e scopertosi macchina da gol fin dalla sua prima partita, quando debuttò con una tripletta all’Emmen. Solo sei giocatori prima di lui erano riusciti a firmare un hat-trick all’esordio in Eredivisie, ma visti i nomi (e le carriere) presenti in tale graduatoria – l’ultimo in ordine di tempo è stato Jurgen Locadia, uno dei tanti smarritisi nei meandri del calcio inglese – all’exploit non fu dato molto peso.