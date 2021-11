Svizzera, Yakin provoca l'Italia: "Noi sfavoriti come la Svezia nel 2017..."

VERSO ITALIA-SVIZZERA

Il ct elvetico: "Vogliamo qualificarci al Mondiale senza passare dagli spareggi, siamo a Roma per questo"

Fare come la Svezia nel 2017 e sorprendere l'Italia. Questo è l'obiettivo della Svizzera nella sfida dell'Olimpico di Roma, scontro diretto che potrebbe essere decisivo per la qualificazione diretta al Mondiale in Qatar nel 2022. "Noi siamo sfavoriti? - ha commentato il ct elvetico Murat Yakin - Anche la Svezia lo era nel 2017 contro l'Italia, eppure ha eliminato gli azzurri". La sfida è lanciata: "Siamo qui a Roma per andare al Mondiale senza spareggi".

"Siamo in Italia per vincere, perché non dovrebbe essere possibile?". Così la Svizzera si è caricata alla vigilia del match che vedrà entrambe le selezioni largamente rimaneggiate: "E' un calcolo semplice da fare - ha proseguito Yakin -, tra noi e l'Italia chi vince entrambe le partite andrà al Mondiale". Mancini dovrà fare a meno di Chiellini, Pellegrini, Verratti, Zaniolo e Immobile con un occhio alle condizioni di Barella, ma anche la Svizzera è in emergenza soprattutto a centrocampo. Oltre allo squalificato Xhaka, Yakin non potrà contare su Zuber, Fassnacht, Kobel, Seferovic ed Embolo.

"Certo - ha proseguito Yakin alla vigilia del match -, ci sono nell'Italia i fantasmi del passato ma la generazione di oggi vive per il domani del calcio italiano. Questo lo hanno dimostrato gli Azzurri vincendo l'Europeo. Noi possiamo risvegliare le paure dell'Italia rispetto a quanto avvenuto nel 2017, ma quello che e' successo 3-4 anni fa i giocatori lo hanno dimenticato. La squadra di Mancini sappiamo che gioca assieme da 3-4 anni, io sono qui solo da pochi mesi ma abbiamo imparato molto a livello difensivo, anche dalla stessa Italia. Domani la difesa per noi sarà fondamentale, ma dovremo anche assumerci dei rischi. Se battessimo i campioni d'Europa per noi sarebbe un risultato sensazionale. È una partita importante non solo per noi ma anche per gli azzurri - ha concluso Yakin -: si aspettano un risultato importante perché poi loro hanno una partita piu' difficile contro l'Irlanda del Nord mentre noi giocheremo in casa con la Bulgaria".