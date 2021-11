Svizzera decimata contro l’Italia: si ferma anche Zuber, assenti in 7

VERSO QATAR 2022

L'esterno dell'AEK Atene si aggiunge alla lista che comprende anche Embolo, Elvedi, Fassnacht, Kobel, Xhaka e Seferovic

Se per lo spareggio Mondiale di venerdì sera Roberto Mancini dovrà rinunciare a Pellegrini e Zaniolo (al loro posto Pessina e Cataldi), non sta certo meglio il ct della Svizzera, Murat Yakın, che per la decisiva sfida dell’Olimpico verso Qatar 2022 deve fare i conti con una rosa letteralmente decimata. Embolo, Elvedi, Fassnacht e Kobel si sono infortunati nel fine settimana con i rispettivi club e non hanno risposto alla convocazione e ora un problema all’adduttore ha fermato anche Steven Zuber. L’esterno dell’AEK si aggiunge ai lungodegenti Xhaka e Seferovic: in totale sette defezioni.

Zuber ha giocato da esterno sinistro alto le ultime gare della Svizzera, partendo titolare anche nel match dell'andata contro gli Azzurri (terminato 0-0). Senza di lui, nel 4-2-3-1 di Yakin possibile inserimento di Vargas come ala mancina, con Shaqiri trequartista e Steffen dall'altra parte del campo. In avanti, senza Embolo e Seferovic, uno tra Gavranovic e Seqiri con il primo favorito.

“Ci attende una grande sfida all’Olimpico” ha detto il selezionatore degli elvetici al termine del primo allenamento pubblico a Cornaredo: “Piangerci addosso non avrebbe senso. Non possiamo permettercelo. Al contrario, è nostro compito scovare delle nuove soluzioni per essere all’altezza a Roma”.

E Yakin sa bene come si fa: “Contro l’Italia, a inizio settembre, avevamo dovuto far fronte ad altrettante difficoltà. E in campo avevamo tutto fuorché sfigurato”, ha dichiarato il tecnico, che poi ha provato a spostare i riflettori a centinaia di chilometri di distanza: “La pressione è tutta sulla formazione di Mancini – ha detto - Noi, al contrario, potremo giocare più liberi, provando a destabilizzare e innervosire il nostro avversario. Ripeto: ho fiducia in questo gruppo”.

