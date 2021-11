Svezia, Ibrahimovic torna in nazionale: "Averlo con noi è fantastico"

VERSO QATAR 2022

Il ct felice di poter avere nuovamente a disposizione l'attaccante del Milan per le sfide a Georgia e Spagna: "Poter contare sulla sua pericolosità offensiva è una grande cosa"

Per i prossimi appuntamenti di qualificazione a Qatar 2022 la nazionale svedese potrà contare anche su Zlatan Ibrahimovic. Il ct Janne Andersson ha infatti convocato l'attaccante del Milan per le gare contro Georgia e Spagna, in programma l'11 e il 14 novembre. Un ritorno dopo una lunga assenza per Ibra: l'infortunio della scorsa stagione gli aveva infatti impedito di partecipare ad Euro 2020. Getty Images

Zlatan mancava in nazionale dalle gare contro Georgia e Kosovo dello scorso marzo, nelle quali mise a referto due assist. Il gol con la Svezia, invece, gli manca addirittura dal 2015 (doppietta alla Danimarca nelle qualificazioni a Euro 2016), ma Andersson è convinto che possa dare molto all'attacco scandinavo: "Poter contare sulla sua pericolosità offensiva è una grande cosa - ha detto -. Averlo con noi è fantastico: aggiunge alla squadra delle qualità che ti permettono, se necessario, anche di giocare in modo leggermente diverso. Sembra inverosimile che possa giocare 90’ in entrambe le partite, anche a causa del suo recente passato con gli infortuni, ma è comunque importante averlo con noi".