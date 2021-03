Svezia, Ibra: "Sono tornato perché me lo merito, non perché sono Zlatan"

In un'intervista al canale YouTube della Federcalcio svedese, Zlatan Ibrahimovic ha spiegato il suo ritorno in Nazionale dopo 5 anni di assenza. "Sono tornato perché me lo merito, per quello che ho fatto in questi mesi, non perché mi chiamo Zlatan e sono Ibrahimovic, ma per quello che ho fatto in campo. Ecco perché ti scelgono - ha detto il bomber del Milan - E' un po' irreale essere qui alla mia età, posso aiutare la squadra in diversi modi".

Getty Images