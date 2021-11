Russia e Spagna verso il Qatar, steccano CR7 e Ibra

QUALIFICAZIONI MONDIALI

La nazionale di Karpin supera 6-0 Cipro, le Furie Rosse vincono 1-0 in Grecia, passi falsi per Portogallo (0-0 in Irlanda) e Svezia (sconfitta 2-0 in Georgia)

La Russia vede più vicini i Mondiali 2022 in Qatar: grazie al 6-0 su Cipro la nazionale di Karpin consolida il primo posto a +2 sulla Croazia (7-1 a Malta) e domenica è in programma lo scontro diretto. Brutta caduta della Svezia che nonostante la presenza di Ibrahimovic perde 2-0 in casa della Georgia e cede il primato del girone alla Spagna, vincitrice 1-0 in Grecia: tra quattro giorni sarà partita secca. Frena il Portogallo 0-0 in Irlanda.

GRUPPO A

Non va oltre lo 0-0 in Irlanda il Portogallo di Cristiano Ronaldo e allora domenica sarà sfida secca da dentro o fuori contro la Serbia: lusitani e serbi sono infatti a pari punti in testa al girone e si giocano quindi tutto nello scontro diretto tra quattro giorni in Portogallo. La Serbia arriva tra l’altro più fresca avendo riposato nel turno odierno. Termina 1-3 invece la sfida senza pretese tra Azerbaigian e Lussemburgo, entrambe già abbondantemente eliminate. La nazionale del tecnico azzurro Gianni De Biasi, con un uomo in meno dal 22’ per il rosso diretto a Mutallimov, chiude così ultimissima nel girone con un solo punto.

GRUPPO B

Brutto passo falso della Svezia, che cade 2-0 in casa della Georgia già eliminata e si fa scavalcare dalla Spagna (vincitrice 1-0 in Grecia) al primo posto nel girone: 16 punti per la nazionale iberica, 15 per gli scandinavi e domenica ci sarà l’acceso scontro diretto in Spagna. A Luis Enrique basterà un pari per volare in Qatar. In Georgia, nonostante la presenza da titolare di Zlatan Ibrahimovic per tutti i 90 minuti del match, è Kvaratskhelia con una doppietta nella ripresa (61’ e 78’) a rubare la scena all’attaccante del Milan. In Grecia, invece, ci pensa Sarabia al 26’ a regalare i tre punti alle Furie Rosse.

GRUPPO H

Mette un piede in Qatar la Russia grazie all’esagerata vittoria 6-0 contro Cipro, ultimo nel girone ad appena cinque punti. Balza invece a 22 la nazionale russa che consolida il primo posto a +2 sulla Croazia, a sua volta vincitrice 7-1 a Malta: proprio domenica ci sarà lo scontro diretto tra Russia e Croazia con la nazionale di Karpin a cui basterà un pari per passare. A San Pietroburgo la rete di Erokhin dopo appena quattro minuti mette la partita sui binari giusti. Poi i padroni di casa amministrano e in avvio di ripresa piazzano l’uno-due decisivo nel giro di un minuto: Smolov e Mostovoy tra il 55’ e il 56’ siglano il tris, prima di dilagare con Sutormin, Zabolotny e ancora Erokhin nei minuti finali. A valanga anche la Croazia che asfalta 7-1 Malta in trasferta grazie alle reti di Perisic, Caleta-Car, Pasalic e Modric nel primo tempo e di Majer (doppietta) e Kramaric nella ripresa. L’unico squillo per Malta è l’autogol di Brozovic a metà primo tempo. Termina infine 2-2 la sfida di poco conto Slovacchia-Slovenia.

GRUPPO J

Senza pietà la Germania già qualificata ai Mondiali: gli uomini di Flick, in superiorità numerica dal 9’, sotterrano 9-0 il Liechtenstein con Gundogan, l’autogol di Kaufmann, Sanè e Reus nel primo tempo e ancora Sanè, Muller (doppietta), Baku e l’autogol di Goppel nel secondo. Continua il sogno mondiale della Macedonia del Nord mentre l’Armenia è ufficialmente fuori dalla corsa al secondo posto: a Yerevan lo scontro diretto finisce addirittura 5-0 in favore dei macedoni, che chiudono la pratica già nel primo tempo con l’ex palermitano Trajkovski al 22’ e Bardhi al 36’. Poi Bardhi firma la personale tripletta al 66’ e 90’, in mezzo il poker di Ristovski. Frena invece la Romania 0-0 in casa contro l’Islanda cedendo così il secondo posto nel girone proprio alla Macedonia: 15 punti per i macedoni, 14 per i rumeni e la nazionale che andrà agli spareggi si deciderà quindi domenica.