Qualificazioni Mondiali 2022: tris Argentina con Lautaro protagonista

VERSO QATAR 2022

Un gol e un assist per l’interista nel 3-0 sull’Uruguay, Brasile a secco in Colombia. Il Cile piega il Paraguay e rivede la luce

L’Argentina riprende a marciare nelle qualificazioni sudamericane al Mondiale di Qatar 2022 dopo il recente 0-0 sul campo del Paraguay. I vincitori dell’ultima Copa America stendono 3-0 l’Uruguay: rete e assist per Lautaro Martinez, che sigla il definitivo tris (62’) e che serve a De Paul il raddoppio (44’). Di Messi il gol che sblocca il match (38’). Prima partita non vinta dal Brasile nel girone: 0-0 in Colombia. Il Cile piega 2-0 il Paraguay. Getty Images

COLOMBIA-BRASILE 0-0

Termina 0-0 la sfida tra Colombia e Brasile, valida per l’undicesima giornata delle qualificazioni sudamericane al Mondiale di Qatar 2022. A Barranquilla nessuna delle due Nazionali riesce a sbloccare la gara: finisce con uno scialbo 0-0 che permette al Brasile (che per la prima volta non vince in queste qualificazioni) di restare in testa al girone con 28 punti, con la Colombia che accorcia sull’Ecuador terzo. Il primo tempo vede Neymar particolarmente attivo, ispirando i suoi compagni di squadra: come al 12’, quando mette Paquetà davanti a Ospina. I padroni di casa aumentano il ritmo nella ripresa, anche se Alisson è chiamato in causa solo una volta sul gran sinistro dalla distanza di Quintero al 65’. La formazione di Tite sfiora il successo all’86’ con una deviazione acrobatica di Antony, respinto da un reattivo Ospina. Spazio per tanti “italiani” in campo: da Danilo e Alex Sandro nel Brasile a Ospina e Duvan Zapata nella Colombia.

ARGENTINA-URUGUAY 3-0

Ottima prestazione per l’Argentina, che supera a pieni voti l’esame Uruguay. Al Monumental di Buenos Aires la Selección stende nettamente la Celeste per 3-0, si avvicina al primo posto del Brasile (-6) e si lascia alle spalle lo 0-0 in casa del Paraguay di tre giorni fa. Dopo una prima mezz’ora molto equilibrata, con un palo per parte (Suarez e Lo Celso), il match prende una direzione ben precisa nei minuti finali del primo tempo. Prima segna Messi, che inganna Muslera con un lancio d’esterno sinistro per Nico Gonzalez che non viene non toccato dal giocatore della Fiorentina; poi raddoppia De Paul al termine di un’azione tutta in velocità. Nella ripresa c'è spazio anche per Lautaro Martinez (già assistman per il 2-0), che dopo aver saltato per infortunio la trasferta in Paraguay lascia il segno sottomisura, servito dallo stesso De Paul. L’Argentina conferma così le ottime sensazioni lasciate in Copa America la scorsa estate.

CILE-PARAGUAY 2-0

Il Cile si prende una bella boccata di ossigeno e torna a sperare. La Roja supera infatti in casa 2-0 il Paraguay, uscendo parzialmente da una situazione di classifica molto complicata e guardando un po’ più da vicino le posizioni che portano in Qatar. Protagonista è Isla: l’ex Udinese, Juventus e Cagliari, nel giro di pochissimi minuti, prima propizia il diagonale vincente di Brereton al 69’, poi si mette in proprio superando Silva con un sinistro micidiale al 72’. Espulsi per doppio giallo Aranguiz e Alderete. Vittoria meritata per i padroni di casa, orgogliosi a fronte di un penultimo posto che, alla vigilia, non lasciava margini di scelta. Il Cile ha adesso 10 punti nel girone, a -5 dallo spareggio. Passo indietro invece per il Paraguay: niente aggancio al quinto posto della Colombia.

LE ALTRE PARTITE

L’Ecuador viene rimontato 2-1 in Venezuela e ora il suo terzo posto è fortemente a rischio: dopo un rigore di Enner Valencia (37’), pareggia l’ex Udinese Machis (45’) e raddoppia direttamente su punizione Eduard Bello, agevolato da una papera colossale del portiere Ramirez. Il Perù si fa superare 1-0 da una Bolivia ridotta in 10 uomini e ora si complicano le speranze di entrare nel gruppo delle prime: decide una rete segnata a 8 minuti dalla fine da Ramiro Vaca.