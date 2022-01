Qualificazioni Mondiali 2022: l’Ecuador recupera il Brasile e vede il Qatar

VERSO QATAR 2022

A Quito i padroni di casa fermano i verdeoro, già qualificati, sull’1-1: terzo posto e qualificazione più vicina

Pareggio fondamentale dell’Ecuador che rafforza il terzo posto nel gruppo del Sud America per le Qualificazioni ai Mondiali 2022. Contro un Brasile primo e già ampiamente qualificato per il Qatar, la nazionale di Alfaro recupera i verdeoro 1-1 e si porta a 24 punti: a Quito, al vantaggio ospite di Casemiro al 6’ risponde Torres al 75’. Partita nervosa e ricca di colpi di scena, con due espulsi e il Var protagonista in diversi episodi. Caos in Ecuador-Brasile, due rossi nei primi 20' e VAR protagonista Getty Images

ECUADOR-BRASILE 1-1

Un altro piccolo passo verso i Mondiali del Qatar 2022 per l’Ecuador: a Quito, i padroni di casa recuperano sull’1-1 il Brasile (già qualificato e saldo al primo posto nel girone) e si assestano terzi con 24 punti. Inizio di partita di fuoco con il Brasile che passa subito in vantaggio al 6’ grazie a Casemiro, svelto a battere in rete da centro area. Passano otto minuti e i verdeoro vanno anche in superiorità di uomini: rosso diretto al portiere dell’Ecuador Dominguez, autore di un’entrata killer a gamba tesa su Cunha. Il match è però nervoso e vive di continui colpi di scena, al 20’ allora Emerson Royal prende il secondo giallo che ristabilisce la parità numerica. Non è finita, ancora sei minuti e l’arbitro espelle anche Alisson, salvo poi tornare sui suoi passi dopo un consulto con il Var. E’ un susseguirsi di emozioni, non tanto in termini di occasioni da gol ma di episodi. Anche la ripresa inizia con il Var protagonista, quando al 55’ il direttore di gara prima assegna un rigore all’Ecuador ma poi annulla la decisione. Il Brasile, privo di Neymar, amministra il vantaggio mentre i padroni di casa inseguono un pareggio che significherebbe mezzo pass per il Qatar: il gol arriva come un lampo al 75’, da calcio d’angolo grazie allo stacco di testa di Torres. Sembra finita ma c’è ancora tempo per l’ennesimo sussulto in pieno recupero, al 96’. Fallo di Alisson e l’arbitro assegna il penalty all’Ecuador espellendo il portiere: ancora una volta, però, il Var interviene e annulla entrambe le decisioni. L’estremo difensore scampa per la seconda volta il rosso, i giocatori di Alfaro devono quindi accontentarsi di un pari comunque molto prezioso e dopo dieci minuti arriva il triplice fischio.