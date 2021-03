Qualificazioni Mondiali 2022, la Croazia: "Faremo di tutto per convocare Brozovic e Perisic"

Le positività di D'Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino hanno portato l'ATS di Milano a bloccare in Italia tutti i giocatori dell'Inter, anche quelli negativi. Un problema per le nazionali in vista delle qualificazioni ai Mondiali 2022, che si svolgeranno nella sosta dei campionati subito dopo questo weekend. La Croazia non ci sta e, con una nota ufficiali, avverte: "Faremo di tutto, considerata la situazione, per completare la squadra in vista del raduno per i match contro Slovenia, Cipro e Malta".

Getty Images