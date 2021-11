Qualificazioni Mondiali 2022: l'Inghilterra travolge l'Albania e ipoteca il pass in Qatar, vincono Polonia e Danimarca

VERSO QATAR 2022

La formazione di Southgate esagera e passa 5-0 restando a +3 su Lewandowski e compagni, che si impongono 4-1 in casa di Andorra. L'Irlanda del Nord batte 1-0 la Lituania

Nessun verdetto ufficiale nella serata di qualificazioni ai Mondiali 2022: l'Inghilterra travolge 5-0 l'Albania con Kane (tripletta), Maguire ed Henderson e resta a +3 sulla Polonia (4-1 in casa di Andorra) a una giornata dalla fine nel gruppo I. La Danimarca, già sicura del posto in Qatar, batte 3-1 le Isole Far Oer, mentre la Scozia va agli spareggi grazie al 2-0 in Moldavia. Nel girone dell'Italia, l'Irlanda del Nord batte 1-0 la Lituania.

GRUPPO C

Nel girone dell'Italia, l'Irlanda del Nord, prossima ed ultima avversaria degli azzurri, batte 1-0 la Lituania e aggancia la Bulgaria al terzo posto a quota 8. A Belfast, decide l'autogol al 18' di Satkius, che condanna i suoi al settimo ko in otto partite. La squadra di Ivanauskas chiude all'ultimo posto con appena 3 punti, mentre Irlanda del Nord e Bulgaria, che sfideranno rispettivamente Italia e Svizzera nell'ultima e decisiva giornata per assegnare il posto in Qatar, si giocheranno a distanza il terzo posto: la formazione di Baraclough parte con una differenza reti di -1 (6 gol fatti e 7 subiti), mentre i bulgari sono a -4.

GRUPPO F

La Danimarca non si ferma e, nonostante la già sicura partecipazione a Qatar 2022, vince la nona partita su nove battendo 3-1 le Isole Far Oer. A Copenaghen, ad aprire le ostilità al 18' è il centrocampista del Bologna Skov Olsen, mentre il raddoppio arriva al 63' con Bruun Larsen. Klaemint Olsen accorcia le distanze all'89' e segna il primo gol in queste qualificazioni alla Danimarca, ma quattro minuti dopo Maehle segna il 3-1 e chiude i giochi. Grazie al 2-0 in Moldavia firmato da Patterson al 38' e da Adams al 65', la Scozia certifica il secondo posto e la qualificazione agli spareggi, mentre l'Austria rimonta 4-2 Israele: decidono la doppietta di Schaub, il rigore di Arnautovic e la rete di Sabitzer, inutili i gol di Bitton e Peretz.

GRUPPO I

Il travolgente 5-0 all'Albania non ufficializza la partecipazione dell'Inghilterra ai Mondiali del 2022, ma di fatto sa di ipoteca sul pass per il Qatar. Grazie ad un esagerato primo tempo impreziosito dalla tripletta di Kane (18', 33' e 47') e dai gol di Maguire (9') ed Henderson (28'), la formazione di Southgate si assicura una vittoria che vale il +3 sul secondo posto. La Polonia vince 4-1 in casa di Andorra con la doppietta di Lewandowski e le reti di Jozwiak e Milik, ma è solo la matematica a tenere in vita la squadra di Paulo Sousa. Nel prossimo turno, infatti, l'Inghilterra, con due risultati su tre a disposizione e un +6 di differenza reti, farà visita a San Marino, travolto 4-0 dall'Ungheria: decidono Szoboszlai (doppietta), Gazdag e Vecsei.