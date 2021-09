Qualificazioni Mondiali 2022, Italia-Bulgaria 1-1: Chiesa non basta, gli Azzurri steccano la prima da campioni

ITALIA-BULGARIA 1-1

La Nazionale di Mancini domina la partita, ma non sfonda. Atanas Iliev gela il Franchi

L'Italia non è andata oltre l'1-1 contro la Bulgaria nella quarta giornata di qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. A Firenze, la Nazionale di Mancini ha dominato per larghi tratti la sfida andando in vantaggio al 16' con un sinistro preciso di Chiesa dal limite. La supremazia territoriale ha portato a diverse conclusioni ma senza gol, mentre la Bulgaria ha pareggiato con A.Iliev al 39' sfruttando una ripartenza fulminea di Despodov. Italia-Bulgaria: le foto della prima da campioni Getty Images

LA PARTITA

C'è un record mondiale di imbattibilità eguagliato - 35 partite -, c'è stato il solito gioco tecnico, spumeggiante e offensivo, ma soprattutto al fischio finale del Franchi per l'Italia di Roberto Mancini c'è tanta amarezza per l'1-1 con cui i freschi campioni d'Europa sono stati fermati in casa dalla Bulgaria. Un avversario dominato, sì, ma mai mandato ko del tutto e bravo a punire gli Azzurri nell'unica azione offensiva della partita in ripartenza.

Se il risultato non può soddisfare nel gruppo italiano, ormai abituato a ben altri palcoscenici e soprattutto postpartita, proprio il modo in cui è scaturito non deve preoccupare oltremodo la selezione di Mancini. Il bel gioco si è visto, l'aggressività e la capacità tecnica di scambiare il pallone facendo girare a vuoto l'avversario, anche. Così come è stato confermato che là davanti manca qualcosa in termini di implacabilità nei sedici metri finali, a difese avversarie schierate davanti alla propria area di rigore. Senza una giocata del singolo in zona gol, l'Italia fa fatica e questa sera è arrivata solo al 16' con il sinistro all'angolino di Chiesa dopo l'uno-due al limite con Immobile.

Niente di nuovo insomma, i soliti - tanti - pregi, ma anche gli stessi difetti che ci siamo portati dietro anche all'Europeo trionfale, ma questa volta resi evidenti dal contropiede fulmineo di Despodov al 39' che dopo un'azione tambureggiante dell'Italia, ma senza sbocchi, al limite dell'area bulgaro ha trovato scoperta la difesa azzurra superando con troppa facilità Florenzi e servendo ad Atanas Iliev un pallone da girare in rete in anticipo su Acerbi.

Anche nella ripresa il copione è rimasto lo stesso. Il possesso palla finale ha sfiorato il 71%, il portiere avversario Georgiev si è esaltato su un paio di conclusioni dell'Italia e altrettante se l'è divorate Immobile con controlli o scelte approssimative. Nemmeno l'ingresso del giovane Raspadori ha cambiato l'esito del match e ora la sfida di Basilea di domenica contro la Svizzera assumerà ancora più importanza del previsto.

LE PAGELLE

Chiesa 7 - Nello stadio dov'è cresciuto e si è formato, sblocca il match con un bel sinistro all'angolino. Indiavolato per tutto il match sulla fascia destra, per distacco il giocatore più pericoloso.

Immobile 5,5 - Ha il merito di combinare in maniera vincente con Chiesa nell'azione del vantaggio e quello di essere in continuo movimento. Negli ultimi metri però non riesce a mantenere lucidità nel tocco e nelle idee diventando confusionario.

Insigne 6,5 - Sulla sinistra con Emerson e Verratti a supporto giocherella a uno, massimo due tocchi. Non trova la conclusione vincente dalle sue mattonelle.

Florenzi 5,5 - Indietro di condizione e responsabile di un errore nell'azione che porta alla rete di Iliev. Propositivo in fase offensiva, ma in difficoltà.

IL TABELLINO

ITALIA-BULGARIA 1-1

Italia (4-3-3): Donnarumma 6; Florenzi 5,5 (19' st Toloi 6), Bonucci 6, Acerbi 5,5, Emerson 6 (45' st Pellegrini sv); Barella 6,5 (19' st Cristante 6), Jorginho 6, Verratti 6,5; Chiesa 7, Immobile 5,5 (31' st Raspadori 6), Insigne 6,5 (31' st Berardi 6). A disp.: Sirigu, Gollini, Chiellini, Biraghi, Bernardeschi, Castrovilli, Bastoni. Ct.: Mancini 6.

Bulgaria (4-3-3): Georgiev 7; A. Hristov 6, Antov 6, P. Hristov 6,5, Nedyalkov 6; Kostadinov 5,5, Vitanov 5,5 (32' st Malinov 6), Yankov 5,5 (12' st Chochev 6); Despodov 6,5 (32' st Kirilov 6), A. Iliev 6,5 (25' st Krastev 5,5), Yomov 5 (1' st Delev 5). A disp.: Naumov, Mihaylov, Turistov, Delev, Bozhikov, D. Iliev, Velkovski, I. Iliev. Ct.: Petrov 6.

Arbitro: Gozubuyuk (Olanda)

Marcatori: 16' Chiesa (I), 39' A. Iliev (B)

Ammoniti: Barella, Toloi (I), Yomov (B)

Espulsi: nessuno

