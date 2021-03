Qualificazioni Mondiali 2022: Francia-Ucraina 1-1, Sheva frena i campioni del mondo

QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022

Allo Stade de France i campioni del mondo fanno e disfano con gol di Griezmann e autorete di Kimpembe

Sorpresa a Parigi dove la Francia campione del mondo è stata fermata sull'1-1 dall'Ucraina del ct Shevchenko in piena emergenza. Nell'esordio delle qualificazioni ai Mondiali del 2022, i "galletti" di Deschamps sono andati in vantaggio al 19' con un bel mancino a giro di Griezmann. I Bleus però non hanno affondato il colpo e al 57' sono stati puniti dal tiro di Sydorchuk deviato beffardamente da Kimpembe alle spalle di Lloris.

























































































LA PARTITA

Sorpresa a Saint-Denis. L'Ucraina di Shevchenko, arrivata a Parigi in piena emergenza e con una formazione inedita schierata in campo dall'ex campione rossonero, ha sporcato da subito il cammino verso Qatar 2022 della Francia campione del mondo in carica, disputando una partita ordinata e attenta contro i campioni di Deschamps, mai veramente determinati alla caccia dei tre punti.

Eppure doveva essere una gara completamente diversa per i Bleus, se non altro appunto per le difficoltà oggettive degli ucraini veri antagonisti nel Gruppo D di qualificazione al Mondiale, un girone di certo non insuperabile in cui il primo posto varrà come pass diretto. Proprio Francia e Ucraina sono le due nazionali favoriti sul lungo termine e questo 1-1 di Parigi, in una partita non indimenticabile, dà un piccolo vantaggio alla selezione gialloblù che per uscire indenne dallo Stade de France non ha dovuto fare altro che disputare una gara attenta, corta e ordinata, togliendo spazio e tempo ai poco ispirati fuoriclasse di Deschamps. Salvo qualche fiammata qua e là, Mbappé e Coman sugli esterni non hanno mai trovato la giocata giusta nonostante un Bushchan tutt'altro che sicuro tra i pali, così come Giroud, impreciso e sfortunato all'11' nel girare alto la più bella azione della partita imbastita da Rabiot e Hernandez sulla sinistra.

Al resto hanno pensato gli episodi, nemmeno troppo numerosi. Con l'Ucraina schierata a cinque in fase difensiva, il gol del vantaggio al 19' è arrivato per la Francia con una invenzione di Griezmann che dopo aver difeso palla al vertice dell'area di rigore, ha esploso un sinistro a giro all'angolino che ha sorpreso il portiere dell'Ucraina. Per l'attaccante del Barcellona una rete importante che lo ha visto raggiungere David Trezeguet a quota 34 gol con i "galletti".

Da lì in poi la Francia ha peccato di presunzione, chissà, evitando le fiammate che avrebbero potuto chiudere la contesa con largo anticipo e lasciando colpevolmente l'Ucraina sempre in partita. Un errore pagato a caro prezzo al 57' quando una serie di pasticci sulla sinistra, compreso il rinvio sbilenco di Kante e il mancato aiuto di Mbappé, hanno permesso l'inserimento a Karavaev con assist per un tiraccio di Sydorchuk deviato imparabilmente nella propria porta da Kimpembe. Nemmeno dopo l'1-1 però il ritmo della partita è cambiato più di tanto e se lo slalom di Coman non ha portato alla meta, l'occasione più ghiotta è arrivata all'ultimo minuto ancora con Kimpembe che però non ha inquadrato lo specchio della porta.

IL TABELLINO

FRANCIA-UCRAINA 1-1

Francia (4-4-2): Lloris 6; Pavard 5,5, Varane 6, Kimpembe 5,5, Hernandez 6; Coman 6 (18' st Dembelé 5,5), Kante 5, Rabiot 5, Mbappé 5,5 (32' st Martial sv); Griezmann 6,5, Giroud 6 (18' st Pogba 6). A disp.: Maignan, Mandanda, Ben Yedder, Digne, Dubois, Lemar, Lenglet, Sissoko, Zouma. Ct.: Deschamps 5.

Ucraina (4-5-1): Bushchan 5,5; Zabarnyi 6, Matviienko 6,5, Kryvtsov 6, Mykolenko 6; Shaparenko 6 (41' st Zubkov sv), Karavaev 6,5, Sydorchuk 6,5 (34' st Kovalenko sv), Zinchenko 6,5, Malinovskyi 6,5; Yaremchuk 6 (28' st Moraes 6). A disp.: Trubin, Pyatov, Konoplya, Konoplyanka, Makarenko, Mykhaylichenko, Marlos, Sobol, Syrota. Ct.: Shevchenko 6,5.

Arbitro: Stieler (Germania)

Marcatori: 19' Griezmann (F), 12' st aut. Kimpembe (F)

Ammoniti: Pavard (F)

Espulsi: nessuno

