Qualificazioni Mondiali 2022: Francia e Belgio strappano il pass, Olanda beffata nel finale

QUALIFICAZIONI MONDIALI

I successi rispettivamente contro Kazakistan (8-0 e poker di Mbappé) ed Estonia regalano il Qatar alle due Nazionali, Oranje rimontati 2-2 in Montenegro. Goleada della Turchia, che spera ancora in una qualificazione diretta (insieme alla Norvegia)

Il penultimo turno di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, per quanto riguarda i gruppi D, E ed F, regala il volo per i Campionati del prossimo novembre a Francia e Belgio. I campioni del mondo in carica si sbarazzano agevolmente del Kazakistan: 8-0 con poker di Mbappé e doppietta di Benzema. I Diavoli Rossi stendono 3-1 l’Estonia. Niente ancora da fare invece per l’Olanda, rimontata sul 2-2 dal Montenegro nel finale. Goleada della Turchia. Mbappé show, Belgio ok, beffa Olanda Getty Images

GRUPPO D

I campioni del mondo in carica della Francia potranno ufficialmente difendere il proprio titolo tra un anno in occasione dei Mondiali di Qatar 2022. La certezza matematica arriva dopo il netto 8-0 casalingo ai danni del Kazakistan. Nel giorno del sesto anniversario della strage del Bataclan (un minuto di raccoglimento è stato osservato prima del fischio d’inizio), la tripletta di Mbappé (6’, 12’ e 32’) mette già ampiamente in discesa il match in poco più di mezz’ora: assist di Theo Hernandez, in occasione della prima rete, e suggerimenti di Coman nel secondo gol e nel terzo gol. A inizio ripresa, Benzema si regala la sua doppietta personale (55’ e 59’), con Mbappé anche autore di un assist. Rabiot, Griezmann e ancora Mbappé (poker personale) arrotondano l’8-0 finale. I 15 punti in classifica garantiscono così l’accesso al Campionato del Mondo. La Finlandia compie il proprio dovere sul campo della Bosnia-Erzegovina e supera al secondo posto del girone (con 11 punti) l’Ucraina, con la quale si giocherà l’accesso ai playoff di marzo. Nonostante un rigore sbagliato da Pukki (e l’espulsione di Raitala), Forss, Lod e O’Shaughnessy piegano 3-1 i bosniaci. Martedì sera, ultime sfide decisive: Finlandia-Francia e Bosnia-Ucraina. Quest’ultima è ora terza del gruppo con 9 punti.



GRUPPO E

Il Belgio proverà a migliorare il terzo posto ottenuto a Russia 2018 dopo essersi qualificato aritmeticamente per i Mondiali del 2022 con una giornata di anticipo. Decisiva la vittoria contro l’Estonia per strappare ufficialmente il pass: Benteke (11’) apre le danze, Carrasco (53’) raddoppia. Sorga dimezza le distanze (70’) ma non basta, perché Hazard confeziona il 3-1 finale. Con questi 19 punti (in attesa dell’ultima partita del gruppo E) i belgi voleranno in Qatar. Il Galles stende 5-1 la Bielorussia e ora, tra tre giorni, dovrà difendere strenuamente il proprio secondo posto (14 punti) nei confronti della Repubblica Ceca (11). Ramsey sblocca già al 3’; l’assist di Bale vale il 2-0 di Williams al 20’. Ancora di Ramsey (rigore al 50’) il terzo gol, prima di quelli finali di Davies (77’) e Roberts (89’). Galles-Belgio e Repubblica Ceca-Estonia saranno le ultime due partite di questo girone di qualificazione. Appuntamento al 16 novembre.



GRUPPO G

Se Francia e Belgio festeggiano anticipatamente la qualificazione ai Mondiali 2022, deve ancora aspettare almeno tre giorni l’Olanda, che viene clamorosamente fermata sul 2-2 dal Montenegro e quindi non ottiene ancora l’aritmetica certezza di volare in Qatar tra 12 mesi. Vantaggio ospite al 25’ con il rigore trasformato da Depay, il quale poi firma la doppietta al 54’; Vukotic (82’) e Vujnovic (86’) pescano il pazzesco pari nel finale del match. Sono ora 20 i punti totalizzati nel gruppo G dalla formazione allenata da van Gaal. La Turchia sfrutta alla perfezione il pareggio a reti bianche tra Norvegia e Lettonia per agganciare la Nazionale scandinava al secondo posto del girone a quota 18 punti (e con una differenza reti che ora premia le Mezzelune). Doppietta di Dervisoglu e reti di Akturkoglu, Dursun e degli “italiani” Demiral e Muldur, per il 6-0 definitivo contro Gibilterra. A secco in questa goleada, invece, Calhanoglu, in campo per 82 minuti. Le sfide di martedì 16 rispettivamente (Olanda-Norvegia e Montenegro-Turchia) saranno determinanti per le sorti di Olanda, Turchia e Norvegia. Tutto può ancora succedere.