Qualificazione Mondiali 2022: il Portogallo passeggia in casa dell'Azerbaijan

VERSO QATAR 2022

I lusitani stendono 3-0 la formazione di De Biasi grazie ai gol di Bernardo Silva, André Silva e Jota

Portogallo scatenato in casa dell'Azerbaijan di De Biasi: con un rotondo 3-0, i lusitani conquistano il quarto successo in cinque partite di qualificazione ai Mondiali 2022. A Baku, Bernardo Silva sblocca la sfida al 26' con uno strepitoso sinistro al volo, mentre cinque minuti dopo è André Silva a firmare il raddoppio con un tap-in su assist del centrocampista del Manchester City. Di Jota, al 75' e di testa, la rete che chiude i giochi. Getty Images

GRUPPO A

Quarta vittoria in cinque partite per il Portogallo, che passeggia a Baku e vince 3-0 sul campo dell'Azerbaigian di Gianni De Biasi. La formazione di Santos passa in vantaggio al 26': lancio di Bruno Fernandes e strepitosa conclusione al volo di Bernardo Silva, che con l'aiuto del palo insacca. Dopo appena cinque minuti, i lusitani raddoppiano: sul cross di Bruno Fernandes, il tocco di Jota beffa il portiere di casa Magomedaliyev e diventa un assist perfetto per André Silva, che a porta vuota ringrazia e firma il 2-0. Dopo tante occasioni per gli ospiti, la sfida si chiude ufficialmente al 75', con il colpo di testa di Jota su assist di uno scatenato Cancelo: il Portogallo vince 3-0 e conserva il primo posto del gruppo A con 13 punti.