Nasce il Mondiale senza l'Italia, alle 18 sorteggio a Doha: squadre, fasce e criteri

QATAR 2022

Trentadue squadre al via da dividere in otto gironi da quattro. A Doha prende forma il Mondiale

L'Italia ancora una volta non ci sarà, ma in Qatar sono già 29 (su 32) le nazionali in attesa di conoscere il proprio cammino al Mondiale. Le ultime qualificate verranno stabilite dall'esito degli spareggi, però a Doha gli otto gironi da quattro squadre prenderanno forma con il sorteggio a partire dalle 18. Qatar testa di serie come Paese ospitante, in prima fascia insieme alle migliori sette del ranking Fifa. Questo sarà l'ultimo Mondiale a 32 squadre.

Fascia 1: Qatar, Brasile, Belgio, Francia, Argentina, Inghilterra, Spagna, Portogallo

Fascia 2: Olanda, Messico, Danimarca, Germania, USA, Svizzera, Uruguay, Croazia

Fascia 3: Senegal, Iran, Giappone, Serbia, Polonia, Corea del Sud, Marocco, Tunisia

Fascia 4: Canada, Camerun, Arabia Saudita, Ecuador, Ghana, Galles/Scozia/Ucraina, Costa Rica/Nuova Zelanda, Australia/Emirati Arabi Uniti

I CRITERI DEL SORTEGGIO

Le 32 nazionali verranno divise in otto gironi da quattro squadre ciascuno.

Ogni gruppo potrà ospitare solamente al massimo due nazionali europee.

Le rappresentative degli altri continenti non si potranno sfidare nel girone.

In quarta fascia finiranno anche le ultime nazionali che si qualificheranno con gli spareggi.

STADI E CALENDARIO

A differenza di quanto accadeva in passato, per Qatar 2022 le nazionali non verranno a conoscenza del calendario e degli stadi dove giocheranno in base al girone in cui capiteranno.

Solamente in seguito verranno ufficializzati.

Le squadre sorteggiate nei gironi A, B, E, F giocheranno però in questi impianti:

Stadio Al Bayt

Stadio Internazionale Khalifa

Stadio Al Thumana

Stadio Ahmed bin Ali

Le nazionali nei gruppi C, D, G, H invece in questi stadi:

Lusail Iconic Stadium

Ras Abu Aboud Stadium

Education City Stadium

Al Janoub Stadium

